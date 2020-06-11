ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 12 июня 2020
Минск Ясно +19°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
00:06 ДТП в Минском районе: три человека погибли, возбуждено уголовное дело Происшествия
11.06.20
11.06.20 23:37 Компания SpaceX назначила запуск 58 спутников системы Starlink на 13 июня Технологии
11.06.20 23:16 ФОТОФАКТ: В Минске проверили соблюдение правил парковки во дворах Регионы
11.06.20 22:51 Минздрав об эпидситуации с COVID-19: видим положительную динамику в целом по стране Общество
11.06.20 22:34 В России разбился легкомоторный самолет В мире
11.06.20 22:15 Минздрав ожидает появления вакцины от COVID-19 не раньше следующего года Общество
11.06.20 22:09 Институт повышения квалификации и переподготовки СК будет перспективен в экспорте услуг - Носкевич Общество
11.06.20 22:03 ЮНИСЕФ проведет вебинары о спорте для детей с инвалидностью Общество
11.06.20 22:01 В Беларуси при необходимости могут выпускать ежесуточно более 30 тыс. защитных комбинезонов Общество
11.06.20 21:52 Сейсмические волны помогли составить карту "утечек" железа из ядра в мантию Земли Технологии
11.06.20 21:36 Фотовыставку ко Дню России откроют в историческом центре Минска Регионы
11.06.20 21:28 Microsoft отказалась продавать полиции США технологию распознавания лиц Технологии
11.06.20 21:24 ВРЗ обыграл "Витэн", сравняв счет в финальной серии чемпионата Беларуси по мини-футболу Спорт
11.06.20 20:50 Житель Индии завещал свою землю двум слонам Калейдоскоп
11.06.20 20:41 КГК организовал горячую линию по вопросам необоснованного увольнения работников Общество
11.06.20 20:41 Лингвисты выяснили, зачем люди повторяются при разговоре Калейдоскоп
11.06.20 20:21 ФОТОФАКТ: Открытие летнего сезона прошло в аквапарке "Лебяжий" Регионы
11.06.20 20:12 Украинский защитник Андрей Бацула пополнил ряды ФК "Динамо-Минск" Спорт
11.06.20 19:46 ГАИ Минской области проведет 12-15 июня акцию "Трезвый водитель" Регионы
11.06.20 19:15 Вечеринка подростков в Минске закончилась стрельбой из пневматики по окнам соседей Происшествия
11.06.20 19:03 В Минске возле музтеатра на время переустройства контактной сети троллейбусы заменят автобусами Регионы
11.06.20 18:53 РЕПОРТАЖ: 600 мл за 40 минут: как переболевшие COVID-19 сдают плазму в 6-й горбольнице Минска Регионы
11.06.20 18:42 Министры и известные врачи безвозмездно сдадут кровь во время акции в Минске Общество
11.06.20 18:36 РЕПОРТАЖ с минских пляжей о горячей работе спасателей Регионы
11.06.20 18:17 Устойчивость должна быть главной целью "Восточного партнерства" - Макей Политика
11.06.20 18:01 Отделение почты открылось в индустриальном парке "Великий камень" Общество
11.06.20 18:00 Беларусь рассчитывает на продуктивные переговоры с ЕС по рамочному и таможенному соглашениям - Макей Политика
11.06.20 17:58 "Беллегпром" планирует наращивать экспорт в страны Евросоюза Экономика
11.06.20 17:54 Кожевенно-обувная отрасль наиболее пострадала в период пандемии - Лугина Экономика
11.06.20 17:51 Беларусь предлагает создать в Минске региональную IT-школу "Восточного партнерства" Политика
Все новости
Все новости
Общество
11 июня 2020, 22:51

Минздрав об эпидситуации с COVID-19: видим положительную динамику в целом по стране

Владимир Караник. Скриншот из программы "Разговор у Президента"
Владимир Караник. Скриншот из программы "Разговор у Президента"
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
Минздрав ожидает появления вакцины от COVID-19 не раньше следующего года
В Беларуси при необходимости могут выпускать ежесуточно более 30 тыс. защитных комбинезонов

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эпидситуация с COVID-19 в Беларуси характеризуется положительной динамикой в целом по стране, заявил министр здравоохранения Владимир Караник в программе "Разговор у Президента" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Мы видим положительную динамику в целом по стране, характеризующуюся уменьшением количества вновь выявленных случаев заболевания. Часть перепрофилированных медицинских учреждений, которые использовались для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, возвращаются к обычному режиму функционирования и оказывают помощь как многопрофильные больницы. Эта тенденция наблюдается во многих регионах, - сказал Владимир Караник. - Считаем, что мы начинаем спускаться с плато, на котором находились в последнее время. Нам удалось растянуть пик заболеваемости, не допустить перегрузки системы здравоохранения".

Что касается второй волны заболеваемости коронавирусом, Всемирная организация здравоохранения ее не исключает. В связи с этим ВОЗ призывает страны по-прежнему отслеживать пациентов с подозрением на инфекцию, не снижать объемов тестирования, следить за здоровьем контактных лиц, быть готовыми к оказанию медицинской помощи инфицированным и в случае необходимости вводить некоторые ограничения. По сути, именно такой подход в борьбе с эпидемией изначально и был выбран в Беларуси.

"Когда нас пытались обвинять, что мы не вводим ограничительные мероприятия, чтобы не нанести ущерба экономике, говоря, что наши соседи спасали людей, а не экономику, у меня в таком случае было желание ответить, что белорусская система здравоохранения тоже спасала людей, просто она начала делать это раньше", - отметил министр. Он пояснил, что когда во всем мире сокращали санитарно-эпидемиологическую службу, посчитав ее содержание экономически нецелесообразным, в Беларуси ее совершенствовали, развивали, увеличивали количество лабораторий, проводили их переоснащение.

Вопреки критике избыточного коечного фонда и рекомендациям его сократить в республике сохраняли выполнение социальных стандартов. "Экономически целесообразно или нет содержать эти койки - вопрос дискутабельный, но когда пациенту необходимо оказать медицинскую помощь, а свободных коек нет, - это реальная угроза его жизни и здоровью", - уверен Владимир Караник.

Когда многие страны ликвидировали инфекционные стационары из-за сложности их содержания (в частности, нужна специальная система вентиляции) и узкопрофильности, Беларусь их сохраняла. Во многих регионах они прошли достаточно глубокую модернизацию.

"Инфекционные стационары, по сути, - база знаний и кадров, там есть люди, которые знают, как работать с инфекцией и готовы научить этому других. У нас очень сильная школа инфекционистов. Как показала практика, при наличии подготовленных специалистов в условиях достаточно ограниченного времени можно превратить любую многопрофильную больницу в инфекционный стационар. Но должны быть люди, которые знают, как это сделать: как правильно организовать шлюзы, разделить потоки движения пациентов и персонала, одевать и снимать средства защиты, чтобы снизить риск инфицирования. Это позволило в момент развития эпидемии не ставить вопрос: спасать людей или экономику, каждый занимался своим делом. Система здравоохранения спасала людей, при этом была возможность делать это с минимальным влиянием на деловую активность в стране", - сказал министр.

По его словам, сегодня можно констатировать, что стране удалось не допустить высоких цифр заболеваемости и перегрузки системы здравоохранения, а следовательно, и проблем с оказанием медицинской помощи. "В Беларуси соотношение умерших и заболевших одно из самых низких в мире - 0,56%. В России - 1,3%, самые высокие цифры, наблюдавшиеся в Европе, - около 16%", - сообщил Владимир Караник. Перепрофилирование коечного фонда, слаженная работа медработников и достаточное количество медицинских учреждений позволило оказать помощь всем, кто в ней нуждается. "Вовремя оказанная квалифицированная медпомощь существенно снижает риск смерти от осложнений коронавирусной инфекции. В любом случае мы будем стремиться совершенствовать свою работу, внедрять новые протоколы лечения, наблюдения, чтобы свести эти цифры к нулю", - добавил он.

Продолжая тему ограничительных мероприятий, Владимир Караник отметил, что ВОЗ изначально заявляла, что сам по себе карантин не самоцель. Это окно возможностей, которое позволяет сократить поступление пациентов в тот момент, когда система здравоохранения перегружена. И сегодня уже многие понимают, что нельзя мир остановить на 200 дней или на 12 недель и что это вирус, с которым нам придется жить дальше.

Вирус будет циркулировать в популяции, считает министр. "Да, он не вызывает тяжелых случаев заболевания по двум причинам: либо у наиболее уязвимых категорий людей уже сформировался иммунитет, либо вирус потерял свою вирулентность. Навсегда или на время и способен вернуться с новыми силами в ноябре-декабре - сегодня этого никто сказать не может", - добавил он.-0-

Минздрав ожидает появления вакцины от COVID-19 не раньше следующего годаМинздрав ожидает появления вакцины от COVID-19 не раньше следующего года
"Я хоть и оптимист и надеюсь, что вакцина появится достаточно рано, но, наверное, ожидать ее нужно не раньше следующего года именно для широкого клинического применения", - сказал министр здравоохранения Владимир Караник.

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Караник Министерство здравоохранения
Новости рубрики Общество
Фото из архива Минздрав ожидает появления вакцины от COVID-19 не раньше следующего года
Иван Носкевич Институт повышения квалификации и переподготовки СК будет перспективен в экспорте услуг - Носкевич
Фото из архива ЮНИСЕФ проведет вебинары о спорте для детей с инвалидностью
Фото из архива В Беларуси при необходимости могут выпускать ежесуточно более 30 тыс. защитных комбинезонов
Фото из архива КГК организовал горячую линию по вопросам необоснованного увольнения работников
Фото из архива Министры и известные врачи безвозмездно сдадут кровь во время акции в Минске
Главное
"Этому мы будем уделять самое серьезное внимание" - Лукашенко требует активнее строить арендное жилье для бюджетников
Лукашенко обсудил с Караником готовность к возможной второй волне пандемии с учетом избранного Беларусью пути
Кочанова посетила "Нафтан"
Под Минском презентовали крупный загородный жилой комплекс "Зеленая гавань"
Топ-новости
Главное в цитатах: Лукашенко о работе следователей, арендном жилье и второй волне коронавируса
Минздрав об эпидситуации с COVID-19: видим положительную динамику в целом по стране
Институт повышения квалификации и переподготовки СК будет перспективен в экспорте услуг - Носкевич
Состоялся телефонный разговор Лукашенко с Си Цзиньпином
Сергеенко: правительство должно быть готово оперативно реагировать на возможные вызовы и риски
Головченко: первоочередная задача - избавить экономику от углеводородной зависимости
Беларусь рассчитывает на продуктивные переговоры с ЕС по рамочному и таможенному соглашениям - Макей
Правительство Беларуси предложило РФ снять ограничения на турпоездки
ЮНИСЕФ проведет вебинары о спорте для детей с инвалидностью
Жаркая погода сохранится в Беларуси 12 июня
Правительство прорабатывает повышение трудовых пенсий по возрасту
КГК организовал горячую линию по вопросам необоснованного увольнения работников
РЕПОРТАЖ: 600 мл за 40 минут: как переболевшие COVID-19 сдают плазму в 6-й горбольнице Минска
Школа уделяет особое внимание формированию информационной культуры учащихся - эксперт
РЕПОРТАЖ с минских пляжей о горячей работе спасателей
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.