Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав обновил информацию о пунктах вакцинации против COVID-19. Данные размещены на сайте министерства, сообщает БЕЛТА.
В таблице указаны актуальные адреса, номера телефонов и ссылки на электронную запись на вакцинацию. Пункты работают в поликлиниках, больницах и РНПЦ, торговых центрах, в здравпунктах предприятий, в территориальных центрах социального обслуживания населения, метро.
Гражданам предлагают выбрать ближайший пункт и записаться на вакцинацию.-0-
Минздрав утвердил порядок вакцинации против COVID-19 беременных женщин