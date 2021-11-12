Минздрав обновил предельные максимальные тарифы на ряд услуг

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения обновило предельные максимальные тарифы на ряд услуг. Это предусмотрено постановлением Минздрава №119 от 8 ноября 2021 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Национального правового интернет-портала.
Отмечается, что этот документ вносит изменения в ряд ведомственных постановлений, регулирующих тарифы на некоторые медицинские услуги.
В частности, скорректированы предельные максимальные тарифы на услуги по лучевой и ультразвуковой диагностике, лабораторной диагностике, в том числе инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19, на стоматологические услуги (ортопедические и зуботехнические) и на услуги по лучевой диагностике при оказании стоматологических услуг.
Обновлены также предельные максимальные тарифы на услуги по медицинскому освидетельствованию состояния здоровья граждан для получения медсправки о состоянии здоровья, подтверждающей годность к управлению автомобилями с ручным управлением.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-