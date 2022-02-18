Минздрав обновил рекомендации об оказании медпомощи пациентам до 18 лет с COVID-19

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18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения внесло изменения в рекомендации (временные) об особенностях оказания медицинской помощи пациентам в возрасте до 18 лет с инфекцией COVID-19, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.
Раздел рекомендаций "Антикоагулянты при лечении детей с инфекцией COVID-19", актуализирован с учетом практики применения новых подходов к проведению антикоагулянтной терапии у детей с коронавирусной инфекцией. Также расширен и детализирован раздел показаний к назначению антикоагулянтов, более детально приведены расчеты лечебных и профилактических доз.
Изменения внесены приказом Министерства здравоохранения от 10 февраля 2022 года №167.-0-