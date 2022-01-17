Минздрав обновил рекомендации по оказанию медпомощи пациентам до 18 лет с COVID-19

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения разработало и утвердило новые временные рекомендации об особенностях оказания медпомощи пациентам в возрасте до 18 лет с инфекцией COVID-19, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В рекомендациях для специалистов отмечено, что симптомы инфекции COVID-19 у детей схожи с таковыми у взрослых. Среди наиболее частых симптомов - лихорадка и кашель, могут наблюдаться миалгия, ринорея, головная боль, тошнота/рвота, боли в животе, диарея, потеря запаха или вкуса, одышка. У детей чаще регистрируются желудочно-кишечные симптомы, конъюнктивит, ларингит и фебрильные судороги. Желудочно-кишечные симптомы могут проявляться без наличия респираторных симптомов. Возможны неспецифические кожные проявления.

У большинства детей инфекция COVID-19 протекает бессимптомно либо в легкой или среднетяжелой форме клинического течения инфекции COVID-19 и заканчивается выздоровлением в течение одной-двух недель.

Тем не менее возможно и тяжелое течение инфекции. Тяжесть течения инфекции COVID-19 у детей зависит от возраста и наличия факторов риска. Для детей в возрасте до 9 лет характерны более легкие клинические проявления, редко регистрируются одышка и потеря запаха или вкуса. У детей 10 лет и старше проявления могут быть более выраженными и продолжительными. У детей первого года жизни обычно наблюдается только повышение температуры с легкими респираторными симптомами, как при других острых респираторных вирусных инфекциях, включая грипп, а также с общими проявлениями, такими как вялость и отказ от еды.-0-