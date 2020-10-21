Минздрав обновил рекомендации по оказанию медпомощи пациентам с COVID-19

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты Минздрава разработали новые рекомендации об организации медицинской помощи пациентам с инфекцией COVID-19. Рекомендации закреплены в приказе №1106 от 20 октября 2020 года, подписанном исполняющим обязанности министра здравоохранения Дмитрием Пиневичем, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Документ подготовлен на основании практического опыта медицинской помощи пациентам с инфекцией COVID-19, в том числе с учетом рекомендаций ВОЗ, зарубежных научных публикаций и материалов.

В рекомендациях прописаны, в частности, порядок лабораторного обследования пациентов на инфекцию при их подготовке к плановой госпитализации, исследования, проводимые в стационарных условиях. Оговорен порядок ведения пациентов в отделениях анестезиологии и реанимации, показания и противопоказания для назначения плазмы иммунной анти-СОVID-19. Указан порядок назначения лекарственных средств при оказании медпомощи в амбулаторных условиях.

В новой редакции утверждена также инструкция о порядке организации эпидемиологического расследования случаев инфекции COVID-19, медицинского наблюдения и оказания медицинской помощи контактам I и II уровней.-0-