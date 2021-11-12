Минздрав обновил временные рекомендации об оказании медпомощи пациентам с COVID-19

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минздраве утверждены временные рекомендации по организации оказания медпомощи пациентам с инфекцией COVID-19, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу министерства.

"В целях совершенствования оказания плановой медпомощи населению в период подъема заболеваемости инфекцией COVID-19 утверждены рекомендации (временные) об организации оказания медицинской помощи пациентам с инфекцией COVID-19", - сообщает пресс-служба.

Рекомендации подготовлены на основании практического опыта оказания медпомощи таким пациентам в плане диагностики, лечения и маршрутизации. В том числе учитываются рекомендации ВОЗ, зарубежные научные публикации и материалы.

В документе отражены новые подходы к лечению коронавируса. В первую очередь в протоколы введено такое правило: пациенты с лихорадкой рассматриваются как "с высокой вероятностью имеющие коронавирус".

Диагноз такому пациенту можно выставить по результату ПЦР или теста на антиген, а также если на КТ четко видна клиническая симптоматика ковида.

Появилась важная графа - особенности оказания помощи пациентам с отдельными заболеваниями и новый блок по оказанию помощи ковид-инфицированным пациентам с ревматологическими заболеваниями, ВИЧ-инфицированным и онкологическим пациентам.

Откорректирован выбор тактики ведения пациентов с использованием антикоагулянтов. В новых протоколах прописано, что лекарственное средство гидроксихлорохин больше не назначается. Этот препарат ушел из белорусских протоколов.

Теперь на амбулаторном этапе при легких и среднетяжелых формах течения инфекции предусмотрено оказание помощи с использованием препарата молнупиравир. В Минздраве пояснили, что это новый препарат, который появился в стране недавно.

Абсолютно обновлен раздел профилактики и лечения тромбозов. В этом же разделе появился такой сегмент, как "продленная профилактика тромбозов".

Указано, пациентам с какими факторами риска назначаются специальные препараты (например, апиксабан), их дозировка и длительность приема.

Скорректированы факторы, которые отягощают течение коронавируса. Внесены изменения в перечень лекарственных средств, которые могут быть использованы на амбулаторном этапе.

Большой раздел занимает интенсивная терапия острой дыхательной недостаточности: здесь указаны все особенности кислородотерапии.

Также в приказе обращено внимание специалистов в том числе на выписку электронного рецепта врача, по которому лекарственные препараты реализуются за полную стоимость. Разрешено выписывать электронный рецепт дистанционно, без электронной цифровой подписи (в случае ее отсутствия у врача-специалиста).

Исключение составляет выписка лекарственных препаратов, реализуемых из аптек на льготных условиях и бесплатно, лекарственных препаратов, относящихся к наркотическим средствам и психотропным веществам, а также лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету, и на которые установлены нормы единовременной реализации. Это разрешение является временной мерой и действует до особого распоряжения министра.

В документе обращено внимание на необходимость продолжения оказания плановой специализированной, в том числе высокотехнологичной, помощи пациентам по направлениям врачей-специалистов. Будет обеспечено полное обследование пациентов, направленных на консультативный прием, с исключением направления на дополнительные обследования в амбулаторно-поликлинические организации.-0-