Минздрав обновил временные рекомендации об оказании медпомощи пациентам с COVID-19

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минздраве утверждены временные рекомендации по организации оказания медпомощи пациентам с инфекцией COVID-19, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу министерства.
"В целях совершенствования оказания плановой медпомощи населению в период подъема заболеваемости инфекцией COVID-19 утверждены рекомендации (временные) об организации оказания медицинской помощи пациентам с инфекцией COVID-19", - сообщает пресс-служба.
Рекомендации подготовлены на основании практического опыта оказания медпомощи таким пациентам в плане диагностики, лечения и маршрутизации. В том числе учитываются рекомендации ВОЗ, зарубежные научные публикации и материалы.
В документе отражены новые подходы к лечению коронавируса. В первую очередь в протоколы введено такое правило: пациенты с лихорадкой рассматриваются как "с высокой вероятностью имеющие коронавирус".
Диагноз такому пациенту можно выставить по результату ПЦР или теста на антиген, а также если на КТ четко видна клиническая симптоматика ковида.
Появилась важная графа - особенности оказания помощи пациентам с отдельными заболеваниями и новый блок по оказанию помощи ковид-инфицированным пациентам с ревматологическими заболеваниями, ВИЧ-инфицированным и онкологическим пациентам.
Откорректирован выбор тактики ведения пациентов с использованием антикоагулянтов. В новых протоколах прописано, что лекарственное средство гидроксихлорохин больше не назначается. Этот препарат ушел из белорусских протоколов.
Теперь на амбулаторном этапе при легких и среднетяжелых формах течения инфекции предусмотрено оказание помощи с использованием препарата молнупиравир. В Минздраве пояснили, что это новый препарат, который появился в стране недавно.
Абсолютно обновлен раздел профилактики и лечения тромбозов. В этом же разделе появился такой сегмент, как "продленная профилактика тромбозов".
Указано, пациентам с какими факторами риска назначаются специальные препараты (например, апиксабан), их дозировка и длительность приема.
Скорректированы факторы, которые отягощают течение коронавируса. Внесены изменения в перечень лекарственных средств, которые могут быть использованы на амбулаторном этапе.
Большой раздел занимает интенсивная терапия острой дыхательной недостаточности: здесь указаны все особенности кислородотерапии.
Также в приказе обращено внимание специалистов в том числе на выписку электронного рецепта врача, по которому лекарственные препараты реализуются за полную стоимость. Разрешено выписывать электронный рецепт дистанционно, без электронной цифровой подписи (в случае ее отсутствия у врача-специалиста).
Исключение составляет выписка лекарственных препаратов, реализуемых из аптек на льготных условиях и бесплатно, лекарственных препаратов, относящихся к наркотическим средствам и психотропным веществам, а также лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету, и на которые установлены нормы единовременной реализации. Это разрешение является временной мерой и действует до особого распоряжения министра.
В документе обращено внимание на необходимость продолжения оказания плановой специализированной, в том числе высокотехнологичной, помощи пациентам по направлениям врачей-специалистов. Будет обеспечено полное обследование пациентов, направленных на консультативный прием, с исключением направления на дополнительные обследования в амбулаторно-поликлинические организации.-0-