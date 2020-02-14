Минздрав обсуждает вопрос централизованных закупок препаратов для лечения социально значимых болезней

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр здравоохранения Владимир Караник считает важным обеспечить равные условия для лечения всех пациентов с социально значимыми заболеваниями, вне зависимости от места их проживания, для этого обсуждается вопрос централизованных закупок соответствующих препаратов. Об этом он заявил на итоговой коллегии комитета по здравоохранению Мингорисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Владимира Караника, сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы все необходимые препараты для лечения социально значимых, в том числе сердечно-сосудистых, заболеваний Минздрав закупал централизованно, то есть на всю страну. Это позволит обеспечивать равную доступность всем пациентам независимо от возможностей местных бюджетов, а также добиться снижения цены.

С этой же целью существенно расширяются объемы централизованной закупки противоопухолевых лекарственных средств, в первую очередь высокотехнологичных.

Как отметил Владимир Караник, показатели Минска по общему уровню смертности, а также смертности от сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний ниже, чем в регионах. Здесь же самый маленький разрыв в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами.

Вместе с тем за прошедший год показатели смертности от сердечно-сосудистых и онкологических (в первую очередь от опухолей визуальной локализации) заболеваний в Минске немного выросли. Министр считает, что специалисты первичного звена здравоохранения должны проявлять большую настороженность.

К социально значимым заболеваниям в числе прочих относятся сахарный диабет, злокачественные новообразования, туберкулез.-0-