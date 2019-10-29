Минздрав обучает педагогов распознавать наркотическое опьянение

29 октября, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Министерство здравоохранения разработало методические рекомендации для педагогов о том, каковы основные признаки употребления детьми психоактивных веществ. Эти рекомендации получат более широкое распространение, заявил журналистам министр здравоохранения Владимир Караник по итогам совещания у главы государства по вопросам распространения наркотиков и профилактики наркомании, передает корреспондент БЕЛТА.

"Как служба, которая в первую очередь должна заниматься лечением и медицинской реабилитацией наркозависимых, мы, как никто другой, понимаем, что наиболее эффективный метод - это все-таки профилактика. Потому что лечение наркозависимых - очень сложный процесс даже с применением всех современных средств, таких как психокоррекция, медикаментозное лечение. Частота рецидивов достигает 80-85%. Поэтому основная задача - не допустить зависимости", - сказал министр.

Он подчеркнул, что Минздрав в этом плане плотно работает с педагогами. "Мы разработали методические рекомендации для педагогов о том, каковы основные признаки употребления детьми психоактивных веществ. Они есть как на сайтах медучреждений, так и на сайтах школ. Будем более широко распространять это для широкой общественности", - отметил Владимир Караник.

Он подчеркнул, что крайне важно заметить первичный контакт подростка, молодого человека с психоактивными веществами и принять адекватные меры. "Первый контакт с наркотиками часто происходит в школьном возрасте. Важно его не пропустить, - сказал он. - К сожалению, в этот момент рядом оказываются не преподаватели и медицинские работники, а друзья, позже - родители".

"Если вы видите, что ребенок ведет себя неадекватно, если есть признаки опьянения, но нет запаха алкоголя - это повод бить тревогу, обратиться к психиатру, наркологу, тем более это можно сделать анонимно, - рекомендовал Владимир Караник. - В этом случае есть гарантия, что зависимость не разовьется, и человек с этой бедой не столкнется".

По данным Минздрава, за 9 месяцев текущего года выявлены 14 несовершеннолетних в состоянии наркотической интоксикации. Среди подростков, которые употребляют психоактивные вещества, 80% - учащиеся профтехучилищ, колледжей, вузов.-0-