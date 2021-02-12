Минздрав одобрил применение вакцины "Спутник V" у людей старше 60 лет

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вакцина Гам-КОВИД-Вак ("Спутник V") одобрена Министерством здравоохранения Беларуси для применения у людей старше 60 лет, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

"Регистрация препарата в данной возрастной группе является крайне актуальной для системы здравоохранения страны", - отметили в пресс-службе.

По словам директора Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Минздрава Беларуси Дмитрия Гринько, такое заключение было принято по результатам оценки материалов регистрационного досье, проведенной специалистами центра и ведущими учеными экспертами - инфекционистами, эпидемиологами, генетиками. При этом учитывалось разрешение, принятое Минздравом России в декабре 2020 года, о возможности применения вакцины для людей старше 60 лет.

В пресс-службе Минздрава добавили, что на сегодня есть задокументированные данные по эффективности и безопасности вакцины "Спутник V", полученные более чем у 1 тыс. добровольцев старше 60 лет. Это послужило достаточным основанием для внесения разработчиком вакцины - центром имени Гамалеи - изменений в инструкцию по медицинскому применению.

Применение вакцины "Спутник V" для людей старше 60 лет изучалось в ходе двух клинических исследований в России. "Полученные данные продемонстрировали, что введение вакцины индуцирует формирование напряженного иммунного ответа к вирусу SARS-CoV-2. Вакцина помогает вовлекать в процесс как гуморальный иммунный ответ (это специфические белки крови - антитела, способные препятствовать развитию ковид-инфекции), так и клеточное звено иммунитета - клетки крови, обеспечивающие противовирусную защиту", - отметили в пресс-службе. Так, в ответ на введение вакцины специфические антитела образуются почти у 100% вакцинированных. Максимальный уровень титра специфических антител наблюдается к 42-му дню после вакцинации.

В Минздраве подчеркнули, что проведенные клинические исследования позволили сделать вывод о том, что вакцина Гам-КОВИД-Вак эффективна в группе пациентов старше 60 лет, обладает благоприятным профилем безопасности, непредвиденных серьезных нежелательных явлений не выявлено, а нежелательные явления, отмеченные в ходе исследований, в целом характерны для вакцинных препаратов.

В белорусских учреждениях здравоохранения началась подготовка к массовой вакцинации населения, проводятся специализированные обучающие занятия. Людям старшего возраста предложат пройти комплексный медосмотр с соблюдением необходимых противоэпидемических мероприятий.-0-