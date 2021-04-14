Минздрав одобрил произведенную на "Белмедпрепаратах" вакцину "Спутник V"

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вакцину "Спутник V" ("Гам Ковид Вак"), розлив которой проводился на РУП "Белмедпрепараты", одобрило Министерство здравоохранения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Решение принято по результатам всесторонней экспертной оценки материалов регистрационного досье, проведенной специалистами Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении, РНПЦ микробиологии и эпидемиологии.

Полупродукт вакцины производит АО "Генериум", входящее в структуру АО "Фармстандарт". Раннее вакцина "Спутник V", произведенная на этой российской площадке, уже была зарегистрирована в Беларуси и в течение нескольких месяцев используется для вакцинации медицинских работников, отметили в пресс-службе Минздрава.

Контроль качества - как опытно-промышленных серий, так и промышленных серий - проводил центр им. Н.Ф. Гамалеи совместно с РУП "Белмедпрепараты". Планируется, что объем вакцины, выпускаемой на белорусском предприятии, составит до 500 тыс. доз ежемесячно. Это позволит существенно увеличить доступность вакцинации белорусским гражданам.-0-