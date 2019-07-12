Минздрав определил, какие пищевые добавки допускаются при производстве органической продукции

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения определило, какие пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства допустимы для применения в производстве органической продукции. Это предусмотрено постановлением Минздрава №63 от 21 июня 2019 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

В число допустимых пищевых добавок вошли карбонат кальция (при этом он не должен использоваться в качестве красителя), диоксид серы (для фруктовых вин, в том числе вин из плодово-ягодного сырья, и сидров без добавления сахара, медовых напитков), аскорбиновая кислота (для мясных продуктов), лецитины, полученные без использования отбеливающих средств и органических растворителей (для молочных продуктов, за исключением продуктов из молочного жира, продуктов прикорма для питания детей раннего возраста). Молочная кислота (L-, D- и DL-), диоксид углерода, яблочная кислота (DL-), альфа-токоферол, лактат кальция, лимонная кислота, цитрат натрия 1-замещенный, цитрат калия 2-замещенный, цитраты кальция, винная кислота (L(+)-) и другие пищевые добавки должны применяться в соответствии с техрегламентом Таможенного союза "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств". Кроме того, допускается применение хлорида магния для соевых продуктов, гидроксида натрия для злаковых, пектинов и каррагинана для молочных продуктов и др.

Перечень допустимых технологических вспомогательных средств включает воду, хлорид кальция, молочную, лимонную и серную кислоту, углекислый газ, азот, этанол, альбумины из яичного белка, казеин, желатин, рыбий клей, растительные масла, активированный уголь, тальк, бентонит, каолин, скорлупу лесного ореха, пчелиный воск, препараты на основе древесной коры и др. Для каждого средства установлена область применения.

При производстве органической продукции также допускается использование ароматизаторов, содержащих натуральные вкусоароматические препараты и натуральные вкусоароматические вещества.

Постановление вступает в силу с 18 ноября 2019 года, одновременно с законом о производстве и обращении органической продукции. Этот закон был принят в Беларуси в конце 2018 года. Развитие такого производства будет способствовать обеспечению продовольственной безопасности страны, откроет новые экспортные возможности. Законом вводится добровольная сертификация органической продукции и процессов ее производства на соответствие госстандартам Беларуси и техническим кодексам установившейся практики. Сертифицированные производители получат право наносить знак "Органический продукт" на потребительскую или транспортную упаковку.

Под органической продукцией понимаются продукты растительного, животного и микробиологического происхождения, предназначенные для употребления человеком в пищу или использования в качестве корма для животных, продовольственное сырье для производства пищевых продуктов, семена, полученные в результате производства органической продукции.-0-