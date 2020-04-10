ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 10 апреля 2020
Минск Переменная облачность +5°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
22:58 Смертность от COVID-19 в США намного ниже, чем от сердечно-сосудистых заболеваний В мире
22:36 В Толочинском районе разыскивается 14-летняя школьница Происшествия
22:28 Агропромышленная компания закупила для Минздрава 50 тыс. масок-респираторов Общество
22:19 В Беларуси установлен порядок вручения требования о соблюдении правил при самоизоляции Общество
22:11 Минздрав определил, кто является контактами 1-го и 2-го уровней в отношении больных коронавирусом Общество
21:54 Число смертей от коронавируса в мире превысило 100 тыс. В мире
21:34 Италия намерена постепенно возобновлять производство после 3 мая В мире
21:30 Топливо на АЗС в Беларуси с 12 апреля дешевеет на 1 копейку Экономика
21:12 ВОЗ сообщила о первом с февраля случае лихорадки Эбола в ДР Конго В мире
21:04 "Неман" и "Белшина" сыграли вничью в стартовом матче 4-го тура чемпионата Беларуси по футболу Спорт
20:49 МАРТ: интернет-магазины не могут менять ценник после заказа товара клиентом Экономика
20:26 В Москве с 13 апреля вводят пропускной режим В мире
20:20 Нацбанк: ускорение инфляции в марте связано с пандемией и ослаблением белорусского рубля Экономика
20:01 Мексика готова сократить добычу нефти по новому соглашению ОПЕК+ В мире
19:51 Центральная научная библиотека НАН переходит на онлайн-обслуживание читателей Общество
19:42 В БелГУТе печатают на 3D-принтере детали для кислородных аппаратов Технологии
19:33 Белгидромет: спад уровней воды в реках в ближайшие дни сохранится Общество
19:28 Изменения в афише РТБД: переносятся и отменяются некоторые спектакли Культура
19:04 ГАИ Минска рассказала о местах установки мобильных датчиков скорости Регионы
19:00 В Национальном аэропорту Минск персоналу будут измерять температуру Общество
18:49 Шоу-программу "Свадьба" Театра эстрады посмотрели онлайн около 500 тыс. зрителей Культура
18:41 Механизм применения сертификата о происхождении серийной продукции из Казахстана создадут в ЕАЭС Экономика
18:39 "Белпочта" возобновила работу почтоматов Общество
18:37 Правительство США выделило Беларуси $1,3 млн для борьбы с коронавирусом Общество
18:28 БГПУ проведет образовательный онлайн-проект "Будущие педагоги - детям" Общество
18:27 Гороскоп на неделю с 13 по 19 апреля Калейдоскоп
18:25 Единые правила регулирования трансграничной интернет-торговли разработают в ЕАЭС Экономика
18:23 Страх перед коронавирусной инфекцией преувеличен - судебный медик В мире
18:17 Спутник БГУ более 500 дней успешно работает на орбите Технологии
18:10 БЕЛАЗ поставил очередную партию самосвалов российскому "Апатиту" Экономика
Все новости
Все новости
Общество
10 апреля 2020, 22:11

Минздрав определил, кто является контактами 1-го и 2-го уровней в отношении больных коронавирусом

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
Агропромышленная компания закупила для Минздрава 50 тыс. масок-респираторов
В Беларуси установлен порядок вручения требования о соблюдении правил при самоизоляции

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения установило критерии отнесения граждан к лицам, имеющим контакты первого и второго уровня с больными коронавирусом COVID-19. Это предусмотрено постановлением Минздрава от 10 апреля 2020 года №36, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

К контактам первого уровня относятся те, у кого был тесный контакт с заразившимся COVID-19. Это люди, проживающие в одной квартире, одноквартирном доме, комнате (блоке) общежития, санаторно-курортной и оздоровительной организации, учреждения закрытого типа, номере гостиницы; ученики одного класса или группы, учителя в учреждениях образования; сотрудники, работающие в одном помещении; пациенты, находящиеся в одной палате в организации здравоохранения; медработники, которые оказывали помощь пациенту без комплекта биологической защиты.

К контактам первого уровня также относятся пассажиры, находившиеся с пациентом в одном купе (купейный, спальный вагон или СВ) и одном открытом пассажирском отсеке (плацкартный вагон) либо занимавшие в самолете или другом транспорте место в пределах двух рядов кресел от места, где сидел заболевший COVID-19.

Контактам первого уровня по COVID-19 будут выдавать больничные на время самоизоляцииКонтактам первого уровня по COVID-19 будут выдавать больничные на время самоизоляции
Люди будут находиться под медицинским наблюдением. "Мы будем проводить тестирование таких пациентов на первый, седьмой и тринадцатый день", - отметила замминистра здравоохранения Елена Богдан.

Что касается контактов второго уровня, то это лица, имевшие возможный контакт с заболевшим COVID-19 по месту проживания, учебы, работы, оказания медпомощи и др. Кроме того, это работники организаций здравоохранения, которые оказывали медпомощь пациенту с использованием комплекта биологической защиты.

Постановление вступит в силу после его официального опубликования.-0-

В Беларуси установлен порядок вручения требования о соблюдении правил при самоизоляцииВ Беларуси установлен порядок вручения требования о соблюдении правил при самоизоляции
Ранее правительство постановило, что гражданину, которому нужно быть в самоизоляции, вручается требование о соблюдении правил поведения. Минздрав уточнил, что заболевшим и контактам первого и второго уровней требование о самоизоляции оформляют врачи.

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вирус здравоохранение медицина Министерство здравоохранения
Новости рубрики Общество
Фото из Telegram-канала Минздрава Агропромышленная компания закупила для Минздрава 50 тыс. масок-респираторов
Фото из архива В Беларуси установлен порядок вручения требования о соблюдении правил при самоизоляции
Фото из архива Центральная научная библиотека НАН переходит на онлайн-обслуживание читателей
Старое русло реки Сож у деревни Новая Гута Гомельского района. Фото из архива Белгидромет: спад уровней воды в реках в ближайшие дни сохранится
Фото из архива В Национальном аэропорту Минск персоналу будут измерять температуру
Фото из архива "Белпочта" возобновила работу почтоматов
Главное
Во время обсуждения проекта указа Лукашенко выступает за стимулирование людей к потреблению электроэнергии в жилых домах
Румас предлагает нацелиться на серьезную дедолларизацию экономики ЕАЭС
В стационарах Беларуси находятся 1793 человека с коронавирусом
Эксперты утверждают: цемента хватит всем
Топ-новости
Минздрав определил, кто является контактами 1-го и 2-го уровней в отношении больных коронавирусом
В Беларуси планируется компенсировать пятую часть вложений на перевод домов на электричество
Кочанова проведет 15 апреля прямую телефонную линию
Минздрав просит церковь проводить все богослужения на улице
Учебный год продлевать не планируется - Минобразования
Правительство США выделило Беларуси $1,3 млн для борьбы с коронавирусом
В Минске начались основные работы на строительной площадке Международного финансового центра
Топливо на АЗС в Беларуси с 12 апреля дешевеет на 1 копейку
Эксперты ВОЗ посетили три медучреждения Витебска
Контактам первого уровня по COVID-19 будут выдавать больничные на время самоизоляции
Ректор БГУ рекомендовал студентам не выезжать за пределы Минска
Более точные и долгосрочные прогнозы погоды - к чему стремится Белгидромет
Порывистый ветер и до +14°С ожидается в Беларуси 11 апреля
Гороскоп на неделю с 13 по 19 апреля
"Белнефтехим" в апреле ожидает поставки азербайджанской и норвежской нефти
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.