Минздрав определил, кто является контактами 1-го и 2-го уровней в отношении больных коронавирусом

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения установило критерии отнесения граждан к лицам, имеющим контакты первого и второго уровня с больными коронавирусом COVID-19. Это предусмотрено постановлением Минздрава от 10 апреля 2020 года №36, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

К контактам первого уровня относятся те, у кого был тесный контакт с заразившимся COVID-19. Это люди, проживающие в одной квартире, одноквартирном доме, комнате (блоке) общежития, санаторно-курортной и оздоровительной организации, учреждения закрытого типа, номере гостиницы; ученики одного класса или группы, учителя в учреждениях образования; сотрудники, работающие в одном помещении; пациенты, находящиеся в одной палате в организации здравоохранения; медработники, которые оказывали помощь пациенту без комплекта биологической защиты.

К контактам первого уровня также относятся пассажиры, находившиеся с пациентом в одном купе (купейный, спальный вагон или СВ) и одном открытом пассажирском отсеке (плацкартный вагон) либо занимавшие в самолете или другом транспорте место в пределах двух рядов кресел от места, где сидел заболевший COVID-19.

Контактам первого уровня по COVID-19 будут выдавать больничные на время самоизоляции Люди будут находиться под медицинским наблюдением. "Мы будем проводить тестирование таких пациентов на первый, седьмой и тринадцатый день", - отметила замминистра здравоохранения Елена Богдан.

Что касается контактов второго уровня, то это лица, имевшие возможный контакт с заболевшим COVID-19 по месту проживания, учебы, работы, оказания медпомощи и др. Кроме того, это работники организаций здравоохранения, которые оказывали медпомощь пациенту с использованием комплекта биологической защиты.

Постановление вступит в силу после его официального опубликования.-0-

В Беларуси установлен порядок вручения требования о соблюдении правил при самоизоляции Ранее правительство постановило, что гражданину, которому нужно быть в самоизоляции, вручается требование о соблюдении правил поведения. Минздрав уточнил, что заболевшим и контактам первого и второго уровней требование о самоизоляции оформляют врачи.