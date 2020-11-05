Минздрав определил, кто пройдет обязательное медосвидетельствование на COVID-19

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав постановлением №91 от 30 октября 2020 года определил, кто подлежит обязательному медицинскому освидетельствованию на наличие инфекции COVID-19, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу министерства.

Речь идет о людях, имеющих инфекцию COVID-19, контактах первого уровня, а также контактах второго уровня, если у них есть один или несколько респираторных симптомов и это дети в возрасте до 10 лет, которые посещают учреждение дошкольного или общего среднего образования. Медосвидетельствованию также подлежат пациенты, которые будут госпитализироваться в стационар для плановой медицинской помощи, медработники при оказании помощи пациентам с COVID-19.

Документом установлен перечень симптомов, которые являются основанием для обязательного медицинского освидетельствования на инфекцию COVID-19 при наличии эпидемиологического анамнеза.

Постановление, которое вступает в силу с 6 ноября, вносит изменения в постановление Министерства здравоохранения №97 от 12 июля 2012 года.

В Минздраве пояснили, что понимается под медицинским освидетельствованием. Это изучение и оценка состояния здоровья пациента, проводимые врачом-специалистом при оказании медицинской помощи для установления наличия либо отсутствия социально опасного заболевания, ВИЧ, определения нуждаемости в медпомощи. В соответствии с законодательством в отношении людей, уклоняющихся от обязательного медицинского освидетельствования, применяются специальные меры по оказанию медпомощи.-0-