Минздрав определил лучшие по качеству и культуре медобслуживания учреждения

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав подвел итоги республиканского смотра качества и культуры медицинского обслуживания населения за 2020 год, сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.
Победителем среди административных территорий признана Могилевская область. Второе место - у Минской, а третье - у Гомельской области.
В числе лучших центральных районных больниц оказалась Жлобинская ЦРБ (диплом 1-й степени), Лунинецкая ЦРБ (диплом 2-й степени) и Молодечненская ЦРБ (диплом 3-й степени). Среди участковых больниц диплом 1-й степени достался Старицкой больнице, 2-й степени - Бабиничской, 3-й - Лясковичской больнице.
Лучшей врачебной амбулаторией стала Поречская амбулатория общей практики Городской поликлиники №6 Гродно. Диплом 2-й степени у Большеухолодской врачебной амбулатории Борисовской больницы №2 Минской области, 3-й степени - у Тимоновской амбулатории врача общей практики Климовичской ЦРБ Могилевской области.
Среди фельдшерско-акушерских пунктов победителем признан Вейнянский ФАП Могилевской поликлиники №6 Могилевской области. Диплом 2-й степени получил Конюховский ФАП Берестовицкой ЦРБ Гродненской области, 3-й - Жеребковичский ФАП Ляховичской ЦРБ Брестской области.
Лучшей городской клинической больницей Минска стала 6-я ГКБ, лучшей детской поликлиникой столицы - 10-я городская детская клиническая поликлиника, а лучшей столичной городской поликлиникой - 1-я ЦРП Центрального района.
Также определена лучшая организация здравоохранения республиканского подчинения, ею стал Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии. Лучший областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья расположен в Гомеле, лучший городской (зональный) центр гигиены и эпидемиологии - в Солигорске, а лучший районный центр гигиены и эпидемиологии - в Ляховичах.-0-
Фото из Telegram-канала Минздрава