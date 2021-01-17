Минздрав определил максимумы наркотических средств для легального изготовления и хранения юрлицами

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения определило максимальное количество наркотических средств и психотропных веществ для легального изготовления и хранения юрлицами в 2021 году. Соответствующее постановление Минздрава от 31 декабря 2020 года №120 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, возможно хранение 44 наименований наркотических средств и 56 психотропных веществ.

Максимальное количество героина, которое юрлица могут изготавливать и хранить, составляет 1 г, кокаина - 50 г, морфина - 12 кг, амфетамина - 2 г.

Постановление не касается юридических лиц, указанных в ч.5 ст.12 закона Беларуси от 13 июля 2012 года "О наркотических средствах, психотропных веществах, их прекурсорах и аналогах". К ним, в частности, относятся организации, входящие в систему органов внутренних дел, таможенных органов, органов пограничной службы, органов госбезопасности, Следственного комитета, Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, органы прокуратуры.-0-