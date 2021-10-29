Минздрав определил подходы по формированию штатной численности работников бюджетных организаций

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси определены подходы по формированию штатной численности административно-управленческих и хозяйственно-обслуживающих работников бюджетных организаций здравоохранения. Это предусмотрено постановлением Минздрава №114 от 28 октября 2021 года "О примерных штатных нормативах численности работников организаций государственной системы здравоохранения, финансируемых из бюджета", сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Новые примерные штатные нормативы разработаны, чтобы усовершенствовать методологическую и нормативную базу по нормированию труда в области здравоохранения. В документе учтены современные требования развития отрасли.

В постановлении учтены рекомендации Минтруда и социальной защиты по межотраслевым нормам труда на работы по техническому обслуживанию административных, общественных зданий, сооружений, санитарному содержанию помещений административных, общественных и производственных зданий, прилегающим к зданиям территорий.

Новые примерные штатные нормативы позволят обеспечивать обоснованное установление штатной численности работников организаций здравоохранения и их функциональных подразделений, распределение численности работников по должностям, профессиям, установление нормированных заданий, определение трудоемкости работ, подготовку должностных инструкций и штатных расписаний.

Документ согласован с областными исполнительными комитетами, Минским городским исполнительным комитетом, Министерством труда и социальной защиты и Министерством финансов.-0-