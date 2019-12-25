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Общество
25 декабря 2019, 12:42

Минздрав определил порядок использования семейного капитала на получение медпомощи

Фото из архива
Фото из архива

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения Беларуси утвердило порядок использования средств семейного капитала на получение медицинской помощи. Соответствующее постановление ведомства №115 от 9 декабря текущего года опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Единовременная государственная поддержка может быть использована в полном объеме либо по частям в безналичном порядке, в том числе досрочно на платные медицинские услуги (независимо от даты назначения). Необходимость в этом подтверждается заключением врачебно-консультационной комиссии государственной организации здравоохранения (ВКК).

Для заключения договора в клинику, где будет оказываться помощь, нужно предоставить копию решения (выписку из решения) о распоряжении (досрочном распоряжении) средствами семейного капитала, принятого местным исполнительным и распорядительным органом, заключение ВКК (при досрочном использовании) и иные документы.

Затем граждане должны обратиться с пакетом документов в подразделения Беларусбанка, осуществляющие операции по вкладам "Семейный капитал". Банк в свою очередь перечислит деньги на счет медучреждения. Неиспользованные средства возвращаются в течение трех рабочих дней с момента выполнения работ.

Утратившими силу признаются постановления Министерства здравоохранения от 6 марта 2015 года №24 "О некоторых вопросах оказания организациями здравоохранения платных медицинских услуг, получаемых членом (членами) семьи при досрочном использовании средств семейного капитала" и от 28 апреля 2015 года №62 "О некоторых вопросах использования средств семейного капитала на получение услуг в сфере здравоохранения".

Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.-0-

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