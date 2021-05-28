Минздрав определил порядок разработки клинических протоколов

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения определило порядок разработки клинических протоколов. Это предусмотрено инструкцией, утвержденной постановлением Минздрава №53 от 20 мая 2021 года, сообщает БЕЛТА.

Инструкция устанавливает принципы разработки клинических протоколов, их структуру и общие требования к содержанию и оформлению, инициаторов их разработки, а также сроки рассмотрения и утверждения проектов клинических протоколов.

В Минздраве отметили, что оказываемая медицинская помощь, включая лекарственное обеспечение, должна способствовать реализации прав человека на жизнь и наивысший достижимый уровень здоровья. "Именно этими принципами обусловлено формирование позитивных ограничительных списков медицинских технологий с возмещением затрат за счет средств бюджета (республиканские формуляры лекарственных средств и медицинских изделий, перечень основных лекарственных средств) и включение соответствующих медицинских технологий в гарантированный (обязательный) объем медицинской помощи, оказываемой в соответствии с клиническим протоколом", - пояснили в министерстве.

До настоящего времени порядок разработки клинических протоколов не был урегулирован.

Постановление №53 вступает в силу с 23 июля 2021 года.-0-