Минздрав опубликовал памятку для пациентов поликлиник

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Памятка для пациентов поликлиник опубликована на сайте Минздрава, сообщает БЕЛТА.

"Если вы заболели с появлением симптомов (повышение температуры, кашель, затрудненное дыхание, заложенность носа и т.д.), оставайтесь дома и позвоните в регистратуру, стол справок или колл-центр учреждения здравоохранения по месту жительства (месту пребывания)", - указывает пресс-служба министерства. При этом в разговоре нужно сообщить, что беспокоит, оставить контакты (ФИО, адрес, телефон). После этого с вами свяжется медицинский работник, к указаниям которого следует прислушиваться.

В амбулаторно-поликлинических учреждениях организованы отдельные входы и кабинеты для приема пациентов с температурой и симптомами острой респираторной инфекции.

Рекомендуется временно отложить прохождение диспансеризации, реабилитации, лабораторные и инструментальные исследования в плановом порядке. Это касается в том числе флюорографии органов грудной клетки, ЭКГ, холтеровского мониторирования, введения инъекционных лекарств в процедурном кабинете.

Минздрав также дал рекомендации для пациентов с хроническими заболеваниями, нуждающихся в рецептах на лекарства для постоянного приема, ранее назначенные врачом. Таким людям нужно позвонить в регистратуру, стол справок или колл-центр поликлиники и оставить свои контакты. С ними свяжется медработник, который организует выписку и доставку рецептов на дом.

Пациентам старше 60 лет, нуждающимся в осмотре медработника из-за ухудшения самочувствия, также нужно сообщить об этом в поликлинику по телефону. В течение рабочего дня перезвонит медработник и согласует время для визита на дом.

"Избегая планового посещения, вы позволите этим учреждениям здравоохранения работать более эффективно и поможете защитить вас и других от возможного заражения и распространения инфекции COVID-19", - добавили в пресс-службе.

Что касается выписок из медицинских документов, Минздрав рекомендует организовать оформление по онлайн-заявкам на сайтах учреждений. Выдавать пациентам их будут при предъявлении документа, удостоверяющего личность, в отдельно отведенном месте.-0-