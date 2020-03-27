Минздрав опубликовал перечень стран, после посещения которых нужно находиться в самоизоляции 14 дней

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения опубликовало перечень стран, в которых регистрируются случаи коронавируса COVID-19 и после посещения которых граждане должны находиться в самоизоляции 14 дней. Такая информация размещена на сайте Минздрава, сообщает БЕЛТА.

В список вошли 169 государств. В нем есть и страны-соседи: Латвия, Литва, Россия, Польша и Украина. В перечне есть Австралия, страны СНГ, ЕС, Азии, Африки, Южной и Северной Америки.

Согласно постановлению Совета Министров от 25 марта 2020 года №171, лица, прибывшие в Беларусь из стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, в течение 14 календарных дней со дня прибытия в Беларусь должны находиться в самоизоляции в домашних условиях. Они также не подлежат последующему пропуску через государственную границу Беларуси (до истечения срока самоизоляции). Соответствующий перечень стран размещается на официальном сайте Министерства здравоохранения.-0-