Минздрав опубликовал рекомендации по организации образовательного процесса в условиях COVID-19

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья разработал методические рекомендации по организации образовательного процесса в 2020/2021 учебном году в учреждениях образования в условиях распространения COVID-19, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Рекомендации предназначены для использования во всех типах учреждений образования для детей и взрослых вне зависимости от формы собственности и ведомственной принадлежности. Отдельные положения могут использоваться в деятельности других учреждений и организаций (дома ребенка, стационарные дома-интернаты для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития, специализированные учебно-спортивные учреждения для детей).

Документ предусматривает комплекс мероприятий, направленных на снижение риска заражения COVID-19. Указывается, что образовательный процесс устанавливается с учетом принципов социального дистанцирования. В частности, речь идет о разделении времени начала и окончания смен, увеличении по возможности продолжительности перемен и пересменок, максимально возможном разобщении обучающихся при обучении, проживании, организации сна, питания, проведении массовых мероприятий (культурных, спортивных и физкультурно-оздоровительных) преимущественно на открытом воздухе.

Ограничивается проведение родительских собраний и личных встреч педагогических работников с родителями (законными представителями) обучающихся. Для общения рекомендуется использовать телефоны, электронную почту и др. Это же касается и рабочих совещаний и мероприятий, которые лучше проводить в формате видеоконференций (с использованием средств видеосвязи).

Ежедневно перед началом деятельности учреждения образования у работников будут измерять температуру тела (с преимущественным использованием бесконтактных термометров), опрашивать о наличии признаков респираторных заболеваний. Обучающихся и работников с признаками респираторной инфекции (кашель, насморк, повышенная температура тела и т.д.) не допустят к учебе/работе.

В каждом учреждении образования с учетом его типа, условий и особенностей режима деятельности будет разработан соответствующий план мероприятий по предупреждению COVID-19.-0-