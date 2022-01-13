Минздрав: опытно-промышленное производство белорусской вакцины против COVID-19 наладят в срок

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Опытно-промышленное производство белорусской вакцины против COVID-19 наладят в срок, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Сегодня на базе ОАО "Белвитунифарм" состоялось рабочее совещание с участием министра здравоохранения Дмитрия Пиневича и губернатора Витебской области Александра Субботина, представителей РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, РУП "Белмедпрепараты", проектного института "Белгоспроект", генподрядной организации - ОАО "Стройтрест №35".

На производственной площадке будущего завода по производству вакцины против COVID-19 обсуждалась текущая ситуация реализации проекта.

"Также участники обсудили особенности опытно-промышленного производства вакцины. Отмечено, что все мероприятия проходят в плановом порядке, проект будет реализован в срок", - отметили в пресс-службе.

Также был еще раз обсужден четкий график поставки оборудования из Германии, Польши, Республики Кореи.-0-