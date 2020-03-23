Минздрав: оснований для паники в связи с COVID-19 в Беларуси нет, ситуация полностью контролируемая

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оснований для паники в связи с COVID-19 в Беларуси нет, ситуация полностью контролируемая, заявила журналистам заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ситуация у нас полностью контролируемая, оснований для паники нет. По-прежнему работаем по изоляции в наши учреждения контактов первого уровня на 14 дней и контактов второго уровня - при наличии у них признаков вирусной инфекции", - сказала Елена Богдан.

По ее словам, на сегодня 22 человека имеют отрицательные тесты и завершили или завершают в ближайшее время лечение в медучреждениях. 59 человек находятся под медицинским наблюдением. В состоянии пациента, у которого заболевание протекало в среднетяжелой форме, наблюдается положительная динамика.

Вчера в Гомельской области был выявлен еще один случай коронавирусной инфекции в связи с тем, что все тяжелые пневмонии тестируются на наличие COVID-19. Пациентка из Житковичей не нуждается в оказании интенсивной медицинской помощи или вспомогательной вентиляции легких. В районе проводятся противоэпидемические мероприятия, как и во всех других случаях. На сегодня случаи COVID-19 также выявлены в Гродненской области, Витебске и Минске.

По словам замначальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инны Карабан, средний возраст пациентов с COVID-19 в Беларуси - от 15 до 49 лет, в этой возрастной группе зарегистрировано максимальное количество случаев. Самому старшему пациенту 78 лет.

На изоляции находятся около 1,1 тыс. людей, которые были контактами первого уровня, под медицинским наблюдением - около 8,8 тыс. контактов второго уровня. Все они выявлены в ходе интенсивной работы по опросу пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, уточнила Инна Карабан. В некоторых случаях привлекаются и органы внутренних дел. Благодаря просмотру видеозаписей, например, из учреждений, которые посещал пациент с COVID-19, удается максимально выявить круг его контактов, чтобы вовремя изолировать и не допустить распространения инфекции.-0-

Минздрав рекомендует приезжающим в Беларусь самоизолироваться для профилактики COVID-19 Кроме того, рекомендуется такая мера, как социальное дистанцирование. В этом случае нет запрета на посещение улицы, парка. Вместе с тем во время прогулок нужно соблюдать дистанцию в 1-1,5 м друг от друга.

ВОЗ отмечает высокий уровень обеспеченности Беларуси оборудованием для вентиляции легких По данным ВОЗ, показатель Беларуси в этом плане составляет 38 аппаратов на 100 тыс. населения.

Минздрав призывает пожилых людей оставаться дома в связи с COVID-19 В мире проходит акция, инициированная медработниками, - "Мы остаемся на работе, чтобы помочь вам. Вы остаетесь дома, чтобы помочь нам".

Минздрав призывает белорусов пока не выезжать на отдых Из всех случаев COVID-19, выявленных в Беларуси, 41 - завезенный. Причем только в одном случае речь коснулась иностранца, Все остальные - граждане Беларуси.