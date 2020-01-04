Минздрав: от гриппа привито более 41% белорусов

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вакцинацию от гриппа в Беларуси прошли более 41% населения. Такая информация размещена на сайте Министерства здравоохранения, сообщает БЕЛТА.

Прививали белорусов зарегистрированными и разрешенными к применению в стране противогриппозными вакцинами, произведенными в России, Нидерландах, Франции. "С целью обеспечения эпидемиологического благополучия населения в период подъема заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями в Беларуси в 2019 году привито против гриппа более 3,8 млн человек. Профилактические прививки против гриппа получили более 41% населения, в том числе за счет средств республиканского и местных бюджетов - 33%, за счет предприятий, организаций и личных средств граждан - более 8%", - проинформировали в Минздраве.

В целом по стране вакцинацию прошли около 55% детского и 38% взрослого населения. "Привито более 1,77 млн человек из группы высокого риска возникновения неблагоприятных последствий заболевания гриппом и более 1,3 млн человек из группы высокого риска заражения гриппом", - добавили в Минздраве. К первой группе относятся дети в возрасте от шести месяцев до трех лет, люди, страдающие хроническими заболеваниями, со сниженным иммунитетом, а также беременные женщины и пожилые. В группу высокого риска заражения включены дети, которые ходят в детсады, школьники, студенты, медики, работники сферы обслуживания, учреждений образования, торговли, транспортных организаций.

Как отметили в министерстве, вакцинация 2018 года позволила предупредить более 139 тыс. случаев гриппа (в том числе более 16,7 тыс. осложненного), свыше 177 тыс. случаев ОРИ негриппозной этиологии.

"Предотвращенный экономический ущерб оценивается в сумму, эквивалентную $75,6 млн. Следовательно, на каждый вложенный доллар в вакцинацию был получен эффект в эквиваленте $12,5. Она также позволила предотвратить более 440 тыс. обращений населения за амбулаторно-поликлинической помощью", - подчеркнули в Минздраве.-0-