Минздрав отмечает рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями и COVID-19

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси отмечается рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями и COVID-19, сообщила начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Инна Карабан во время пресс-конференции в БЕЛТА на тему "Кампания вакцинации против гриппа: особенности проведения".

"Сейчас у нас уже отмечается рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями и COVID-19. Все мы видели рост заболеваемости пару месяцев назад в Российской Федерации, теперь рост идет в нашей стране. Поэтому мы должны приложить все усилия, чтобы минимизировать риски и последствия, которые возникают после перенесенных инфекций", - сказала Инна Карабан.

Очень серьезное внимание следует уделить вакцинации, отметила начальник отдела. Помимо этого, актуальными остаются социальное дистанцирование и ношение масок. "Как бы нам ни хотелось от них избавиться, на сегодня это пусть не единственная, но важная мера, которая помогает снизить вероятность заражения как гриппом, так и ковидом. На это нужно обратить особое внимание, поскольку сейчас видно, что в транспорте, метро, на мероприятиях люди расслабились, многие перестали носить маски - мы видим эффект от этого. Мы должны позаботиться не только о себе, но и окружающих нас людях", - подчеркнула Инна Карабан.

В этот сезон, как и в предыдущий, вакцинация против гриппа и коронавируса будет проходить параллельно. Начальник отдела заметила: обе прививки сейчас очень важны, поскольку одновременное заражение вирусом гриппа и коронавирусом способно привести к серьезным последствиям. "Переболевшие коронавирусной инфекцией, особенно в тяжелой форме, знают, насколько непредсказуемыми могут быть последствия. Аналогично и после перенесенного гриппа, - отметила Инна Карабан. - Поэтому этот сезон особенный, мы хотим, чтобы граждане нашей страны очень взвешенно подошли к вакцинации. Это самое основное, что может обезопасить от возможных осложнений".-0-

Вакцинировать против гриппа в этом сезоне планируется не менее 40% населения Беларуси