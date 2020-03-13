Минздрав оценивает вероятность распространения коронавируса среди студентов как невысокую

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения оценивает вероятность широкого распространения коронавируса в студенческой среде как невысокую, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

В Беларуси, и в студенческой среде БГУ в частности, сейчас проходят мероприятия по выявлению каждого гражданина, который имеет риск быть инфицированным COVID-19.

Минздрав следует принципам ВОЗ и использует любую возможность, чтобы остановить, сдержать, поставить под контроль, отсрочить и уменьшить воздействие коронавируса. В Беларуси приняты все рекомендуемые меры: днем и ночью проводится масштабная работа по сдерживанию распространения заболевания. В больницах успешно лечат выявленных пациентов. Санитарно-эпидемиологическая служба проверяет контакты "первого и второго уровня". Врачи готовы и обучены оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. Ресурсов у системы здравоохранения на сегодня достаточно.

При этом каждый гражданин должен проявить ответственность, обезопасить себя и защитить других, будь то дома, на рабочем месте или в транспорте. В связи с этим Минздрав принимает беспрецедентные меры по информированию населения, разъясняет правила поведения для людей, вернувшихся из-за границы.

"К сожалению, до сих пор встречаются факты непонимания со стороны граждан - попытки выхода из учреждений здравоохранения, сокрытие информации о поездках в эпидемиологически неблагоприятные регионы, адресах пребывания и т.д.", - отметили в пресс-службе. Минздрав призывает четко выполнять рекомендации, не сеять слухи и домыслы. Ситуация в стране управляема, распространение инфекции вполне реально остановить.-0-