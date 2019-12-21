21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав передал РНПЦ "Мать и дитя" средства на закупку двух реанимобилей, сообщил журналистам министр здравоохранения Владимир Караник, посещая этот центр во время республиканской благотворительной акции "Наши дети", передает корреспондент БЕЛТА.

Пообщавшись с мамами, которые в настоящий момент находятся в РНПЦ, министр вручил им подарки - предметы ухода за малышом. Их получили 80 женщин. А самому учреждению Минздрав передал средства на закупку двух реанимобилей. Их будут использовать для доставки специалистов во все регионы для оказания специализированной помощи, а также детей и женщин в этот перинатальный центр четвертого уровня.

Международные эксперты высоко оценивают комплексную работу по охране материнства и детства, проводимую в Беларуси, направленную на сохранение здоровья женщины, ведение беременности, оказание специализированной помощи в родах и последующее сопровождение родившихся детей. В стране экстремально низкие цифры младенческой смертности, существенно снижены показатели смертности детей в возрасте до 5 лет, увеличилась выхаживаемость детей, которые родились с экстремально низкой массой тела - с весом от 500 г до 1 кг. "В 83% их выхаживают наши специалисты, и 80% из них дальше живут без признаков инвалидности", - сказал министр. Он добавил, что тем самым в Беларуси не на словах, а на деле декларируют, что важна каждая жизнь - жизнь мамы и ребенка.

По словам Владимира Караника, многолетнее проведение акции "Наши дети" доказало ее востребованность. "Действительно, в канун Рождества и Нового года, в эти самые светлые семейные праздники, когда мы ждем подарков и чудес, поздравить женщин, которые познали чудо и радость материнства, подарили своей семьей и нашей стране новую жизнь, очень правильно и символично. - отметил министр. - Быть мамой - тяжелая работа. Наша задача в этот момент - поддержать и напомнить, насколько важно для страны рождение детей. Мы хотели бы, чтобы это происходило как можно чаще. Мы рядом и в случае чего сделаем все возможное, чтобы эти дети росли здоровыми и счастливыми".

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" стартовала в Беларуси 9 декабря и продлится по 10 января. Благотворительный марафон проходит под патронатом Президента Беларуси. Во время акции руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Они поздравляют ребят с Новым годом и Рождеством, вручают подарки, помогают в решении проблем. К благотворительной акции также присоединились общественные объединения.-0-

Фото пресс-службы Минздрава