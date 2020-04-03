Минздрав пересмотрел подходы к наблюдению за контактами инфицированных COVID-19

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав пересмотрел подходы к наблюдению за пациентами, которые являются контактами инфицированных COVID-19, сообщила журналистам заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.

Минздрав проанализировал выявление коронавирусной инфекции у пациентов, которые относятся к контактам первого и второго уровней. "Мы провели детальный анализ, который показал, что у контактов первого уровня заболевание выявляется на 2-5-й день. Поэтому на 6-7-е сутки будет выполнен анализ на коронавирусную инфекцию, при получении отрицательного результата пациента выпишут домой. Но мы будем его просить соблюдать меры самоизоляции до 14 дней", - сказала Елена Богдан.

Также принято решение о том, что контакты второго уровня при развитии у них острых респираторных заболеваний будут госпитализироваться, обследоваться на COVID-19. При получении отрицательного результата и отсутствии ухудшения состояния здоровья их выпишут домой для продолжения лечения.

Кроме того, решено тестировать (на сегодня возможности позволяют это) на COVID-19 всех пациентов с пневмониями не только тяжелой, но и средней степени тяжести течения. Эти меры направлены на то, чтобы максимально выявить пациентов, у которых может быть коронавирусная пневмония.-0-