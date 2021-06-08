8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав пересмотрел порядок и условия совершения анатомического дара. Соответствующее постановление министерства №56 от 24 мая 2021 года сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Это постановление определяет также порядок использования в учебных целях невостребованного тела (останков) умершего, личность которого установлена, при отсутствии лиц, взявших на себя организацию погребения, и информации о волеизъявлении умершего, сделанного в соответствии с законом.

Как пояснили в пресс-службе Минздрава, утвержденные положения не новые для страны, они переработаны с учетом изменений в законы "О здравоохранении" и "О погребении и похоронном деле" и вступят в силу с 8 июля 2021 года - с даты начала действия закона №75-З от 4 января 2021 года "Об изменении Закона Республики Беларусь "О погребении и похоронном деле".

Документом определен перечень государственных организаций, в которые может передаваться невостребованное тело (останки) умершего для последующего использования в учебных целях. К таким организациям отнесены все медицинские университеты страны, а также Белорусская медицинская академия последипломного образования.

Среди новаций - сокращение с 45 до 10 суток срока, после которого невостребованное тело может быть передано в государственную организацию для последующего использования в учебных целях, однако срок, по истечении которого допускается использование такого тела - 45 суток, - остался прежним. Такой подход обеспечит лучшую сохранность тела по истечении 45 суток, что позволит удовлетворить потребности научных организаций в качественных учебных пособиях.

Кроме того, в Министерстве здравоохранения подписано постановление №46 от 7 мая 2021 года "О порядке проведения патологоанатомического исследования". Документ актуализирован с учетом изменений Закона о здравоохранении. В частности, регламентировано проведение патогистологического исследования, направленного на выяснение характера патологических изменений в органах и тканях человека при оказании медицинской помощи.-0-