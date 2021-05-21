Минздрав пересмотрел порядок организации контролируемого лечения

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав утвердил инструкцию о порядке организации контролируемого лечения. Соответствующее постановление Министерства здравоохранения от 3 мая 2021 года №43 опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Сейчас порядок организации контролируемого лечения регламентирован постановлением Минздрава от 10 ноября 2017 года №94 "Об утверждении Инструкции о дополнительных мерах по организации обеспечения лекарственными средствами и медицинскими изделиями некоторых категорий пациентов". Постановлением №43, которое вступает в силу с 23 июля 2021 года, оно признается утратившим силу.

Как отметили в Минздраве, основная особенность организации контролируемого лечения на стационарном и (или) амбулаторном этапе заключается в том, что необходимо ежедневно контролировать и поддерживать пациентов в течение всего курса приема лекарственных средств. При нерегулярном и неполном завершении курса могут развиться резистентные формы ВИЧ-инфекции, туберкулеза, хронического вирусного гепатита С, требующие дорогостоящего и длительного лечения и представляющие потенциальную опасность при более широком распространении среди населения.

Самый уязвимый этап взаимодействия между стационарным и амбулаторным этапами лечения - момент выписки пациента из стационара после прохождения интенсивного курса лечения туберкулеза и начальный этап лечения ВИЧ-инфекции или хронического вирусного гепатита С, когда еще не сформирован навык регулярного приема лекарственных средств. В Минздраве обозначили наиболее распространенные причины перерывов в лечении. Среди них отсутствие одного или нескольких лекарств в организациях первичной медицинской помощи (ПМП), снижение у пациента мотивации к посещению медучреждения и приему препаратов на фоне общего улучшения состояния, трудности с формированием дополнительных навыков у пациентов с ментальной дисфункцией из-за психоактивных веществ, которые они употребляли ранее или продолжают это делать сейчас. Часто регулярному приему лекарств препятствует желание скрыть свой диагноз от близких родственников, коллег. Такие люди нуждаются в дополнительном обучении и контроле до того времени, пока не будет сформирован стойкий поведенческий стереотип.

Постановление №94 регламентирует координацию взаимодействия лечащего врача стационара с участковым врачом-терапевтом / врачом общей практики поликлиники, куда должен прибыть пациент после выписки из больницы, и работу врача-инфекциониста на начальном этапе противовирусного лечения ВИЧ-инфекции и парентерального гепатита.

В Минздраве уверены, что контролируемое лечение позволит уменьшить длительность пребывания пациентов в стационаре, соответственно и расходы, снизить опасность инфицирования устойчивыми формами туберкулеза, а также увеличить потенциал организаций ПМП по обеспечению лучшего контроля за приемом препаратов на амбулаторном этапе.

Кроме того, с 1 января 2021 года одна попытка ЭКО в государственных организациях здравоохранения при наличии медицинских показаний и отсутствии медицинских противопоказаний предоставляется бесплатно супружеским парам, в которых оба супруга являются гражданами Беларуси и возраст супруги не превышает 40 лет. "Контролируемое лечение пациентов, страдающих бесплодием и получающих лечение с бесплатным предоставлением одной попытки экстракорпорального оплодотворения, позволит супружеским парам, не способным к зачатию, получить возможность наступления беременности", - отметили в министерстве.

Постановлением устанавливается перечень заболеваний, при которых пациентам назначается контролируемое лечение в стационарных и (или) амбулаторных условиях, определяется количество выдаваемых лекарств и др.-0-