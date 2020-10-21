21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав пересмотрел рекомендации по применению лекарств в лечении COVID-19, сообщила журналистам заместитель начальника главного управления организации медицинской помощи - начальник управления специализированной медицинской помощи Минздрава Татьяна Мигаль, комментируя приказ №1106 от 20 октября 2020 года, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы коснулись и лабораторной диагностики, и конкретно лекарственных средств, которые используем, и постановки диагноза. Что касается лекарственных средств, то пересмотрены дозы, более подробно изложены те позиции, которые наиболее часто используются при лечении пациентов. Подробнее изложены позиции в отношении низкомолекулярных гепаринов", - сказала Татьяна Мигаль.

Кроме того, отдельное внимание уделено подготовке пациентов к плановой госпитализации. Оговорены вопросы лабораторного обследования на инфекцию COVID-19. В частности, контактам первого уровня выполняется ПЦР-исследование на 7-е сутки или серологическое исследование на 9-е сутки с даты последнего контакта.

Документ подготовлен на основании практического опыта медицинской помощи пациентам с инфекцией COVID-19, в том числе с учетом рекомендаций ВОЗ, зарубежных научных публикаций и материалов.

В новой редакции утверждена также инструкция о порядке организации эпидемиологического расследования случаев инфекции COVID-19, медицинского наблюдения и оказания медицинской помощи контактам I и II уровней.-0-

В Беларуси выздоровели и выписаны 80 905 пациентов с COVID-19 Зарегистрированы 89 642 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 2 267 862 теста.