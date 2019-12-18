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18 декабря 2019, 11:45

Минздрав планирует упростить прохождение водительской комиссии

Фото из архива
Фото из архива

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздравом издан приказ "О реализации пилотного проекта по оптимизации работы медицинских водительских комиссий", сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.

Если проект будет признан успешным и получит поддержку граждан и медицинского сообщества, его распространят на все регионы Беларуси.

Пилот реализуют в столичной 24-й поликлинике, Столбцовской центральной районной больнице, а также гомельской поликлинике №7. Здесь кандидаты в водители и водители механических транспортных средств категорий А, АМ и В смогут за один день получить медицинскую справку о состоянии здоровья, подтверждающую их годность к управлению механическими транспортными средствами.

Пилотный проект будет реализовываться в течение шести месяцев в отношении здоровых и практически здоровых граждан, которые по состоянию здоровья отнесены к группам диспансерного наблюдения Д (I) и (или) Д (II). Граждане должны проживать не менее пяти лет в районе обслуживания одного из трех названных учреждений здравоохранения.

Для получения медицинской справки кандидат в водители или водитель должен зарегистрироваться на сайте одной из трех вышеперечисленных организаций и дать (в личном кабинете) согласие на запрос информации, составляющей врачебную тайну.

На сайтах учреждений размещен перечень документов, которые необходимо предоставить для медицинского освидетельствования - кандидатам в водители, а также медицинского переосвидетельствования - водителям (паспорт, военный билет (при наличии), 2 фото). Также прописаны критерии отнесения граждан к группам диспансерного наблюдения Д (I), Д (II), Д (III). Есть возможность выбрать даты предварительной записи на обязательное медосвидетельствование, но не ранее чем через 5 рабочих дней после записи через сайт организации здравоохранения, участвующей в реализации проекта.

Специалисты учреждения, в котором зарегистрировался гражданин, сами запрашивают выписки из медицинских документов из госорганизации здравоохранения по месту жительства (месту пребывания), месту работы (учебы, службы) кандидатов в водители или водителей и сведения об отсутствии (наличии) в отношении обратившихся граждан психиатрического и наркологического учета.

При проведении обязательного медосвидетельствования учитываются и принимаются к сведению результаты диспансерных осмотров, проведенных в течение двух лет, предшествующих году обращения. В том числе это касается результатов осмотров врачей-специалистов и (или) врачей общей практики, лабораторных и инструментальных исследований.

В результате будет принято решение о допуске (недопуске) гражданина к управлению механическими транспортными средствами. В случае положительного решения водительской комиссии гражданину за один день выдадут медсправку о состоянии здоровья, подтверждающую его годность к управлению механическими транспортными средствами.

Если кандидата в водители или водителя отнесут к группе диспансерного наблюдения Д (III) (по результатам предварительного анализа информации, содержащейся в выписке из медицинских документов) или при необходимости дополнительного обследования, его проинформируют о невозможности дальнейшего участия в проекте. В таком случае гражданин имеет право пройти медицинское освидетельствование или обязательное переосвидетельствование в порядке, установленном законодательством.-0-

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