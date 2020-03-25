25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав планирует закупку экспресс-тестов на коронавирус COVID-19, сообщил министр здравоохранения Владимир Караник во время стрима для студентов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Задание на закупку экспресс-тестов размещено, закупка планируется", - сказал Владимир Караник. Вместе с тем, по его словам, сейчас изучается достоверность имеющихся образцов. Важно выбрать те, которые имеют наименьший риск ложноотрицательных заключений.

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