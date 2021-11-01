Минздрав подготовил информационный проект по профилактике COVID-19

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения подготовило информационный проект "Спасибо-пожалуйста! Дзякуй-калі ласка!" по профилактике COVID-19, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

Пакет информационных табличек на русском и белорусском языках призван рекомендовать общественности соблюдение мер безопасности и необходимость вакцинирования от COVID-19.

"Концепция - персонифицированное обращение к каждому, просьба быть сознательным и благодарность за ответственное поведение", - отметили в ведомстве.

Пакет подготовлен для торговых сетей, общепита, общественного транспорта, учреждений образования, для предприятий и организаций.-0-

Фото Минздрава