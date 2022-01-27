Минздрав подготовил памятку при бессимптомном или легком течении COVID-19

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав разработал памятку при бессимптомном или легком течении COVID-19, сообщает БЕЛТА.

Cпециалисты рассказали, как вести себя при бессимптомном или легком течении болезни, что делать, если вы привиты и не относитесь к группе риска, кому можно оставаться дома, а кому лучше согласиться на госпитализацию.

Рекомендации касаются отдельно тех, кто был вакцинирован/ревакцинирован против COVID-19 или болел этой инфекцией менее 6 месяцев назад, а также тех, кто не прошел вакцинацию (либо сделал это более полугода назад) и не болел либо болел давно.

Рекомендации размещены на сайте Минздрава.-0-