Минздрав: подъем заболеваемости гриппом ожидается в конце января - начале февраля

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подъем заболеваемости гриппом ожидается в конце января - начале февраля, сообщила журналистам заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан, передает корреспондент БЕЛТА.
"Ждем в конце января - начале февраля. Но сроки могут сдвинуться на февраль, март, апрель: все зависит от ситуации в близлежащих странах", - сказала Инна Карабан.
В Беларуси сегодня вакцинировано против гриппа около 21% населения. Инна Карабан отметила, что в этом году белорусы, возможно, прививаются даже более активно.
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