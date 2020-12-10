Минздрав пояснил решение о выдаче терапевтами больничных контактам 1-го уровня при посещении пациентов с COVID-19

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав пояснил, почему было принято решение о наделении терапевтов правом выдавать больничные листы контактам первого уровня при посещении пациентов с COVID-19, сообщает БЕЛТА со ссылкой на начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Инну Карабан.

"В соответствии с постановлением Совмина №705 от 7 декабря 2020 года, должностные лица организаций здравоохранения, которые приходят домой к заболевшему коронавирусом, могут определить контакты первого уровня, находящиеся там, и одновременно выдать им больничные листы", - отметила Инна Карабан.

Она пояснила, что такое решение позволит снизить нагрузку на поликлиники. Медикам, которые посещают заболевших на дому, не придется повторно приходить в эти же очаги, но уже к контактам первого уровня, после того, как врачи санитарно-эпидемиологической службы их подтвердят. Мониторинговая группа поликлиники может сама определить круг контактных лиц и сразу выдать им больничные листы.

Представитель Минздрава напомнила, что сейчас в минских поликлиниках отменены плановые приемы. С одной стороны, это позволит уменьшить нагрузку на организации здравоохранения, с другой - уменьшить число контактов между пациентами, некоторые из которых, в частности, бессимптомные носители, могут стать источником инфекции для окружающих. Это решение отменят, как только улучшится ситуация по COVID-19.-0-