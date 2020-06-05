Минздрав пояснил тактику выявления коронавирусных пневмоний

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра здравоохранения Елена Богдан пояснила, как в стране выявляют коронавирусные пневмонии. Об этом она рассказала журналистам, посещая Брестскую область во время республиканского мониторинга, передает корреспондент БЕЛТА.

"Если начинали мы с того, что на одного пациента с коронавирусной инфекцией тестировали до сотни контактных, то потом научились четко выделять группы, которые действительно относятся к контактам первого уровня. Работали только с ПЦР-тестированием, но оно не всегда давало положительный результат", - сказала Елена Богдан. В итоге пациентов с коронавирусом стали выявлять не только с помощью метода полимеразной цепной реакции. "Мы убрали ПЦР-тестирование для пневмоний, которые подтверждены КТ, подтверждая их экспресс-тестированием. Естественно, это значительно увеличило выявляемость коронавирусных пневмоний", - добавила она.

Что касается количества выполненных тестов на миллион населения, Беларусь по этому показателю опережает, в частности, США, Великобританию. "На вчера мы выполнили более 62 тыс. исследований на 1 млн населения, это на самом деле очень высокая цифра", - отметила замминистра. Она отметила, что такая тактика позволяет во всех регионах, в том числе Брестской области, контролировать развитие эпидемиологического процесса и принимать меры по выявлению заболевших, изоляции контактов первого уровня и наблюдению за пациентами с бессимптомными и легкими формами.

Как сообщалось, мониторинг ситуации с COVID-19 проходит в учреждениях здравоохранения по всей стране. Его проведение обсуждалось на одном из еженедельных совещаний у главы государства. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил определить уполномоченных по каждому региону. В состав экспертных групп также вошли специалисты, которые уже имеют опыт работы с COVID-19 и зарекомендовали себя как высококлассные специалисты, сотрудники кафедр, врачи, эпидемиологи, главные медицинские сестры и администраторы.-0-