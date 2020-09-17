Минздрав получил документы для клиниспытания российской вакцины против коронавируса

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав Беларуси получил пакет документов для проведения клинического испытания вакцины "Гам-КОВИД-Вак", сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.

Ведущие специалисты Минздрава Беларуси проводят экспертизу документов многоцентрового клинического испытания комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, производства ФГБУ "НИЦЭМ имени Н.Ф.Гамалеи" Минздрава России. В состав экспертной группы входят специалисты Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении, а также ведущие специалисты в области эпидемиологии и инфекционных болезней.

"При выполнении экспертных работ будет оцениваться возможность получения в ходе клинического испытания достоверных данных об эффективности и безопасности вакцины в соответствии с представленным протоколом исследования, а также этические вопросы испытания, вопросы защиты прав и безопасности его участников", - отметили в пресс-службе.

Исследование вакцины планируется провести в двойном слепом плацебо-контролируемом дизайне. Испытание будет частью крупномасштабного исследования вакцины "Гам-КОВИД-Вак", проводимого на территории России.-0-

Около 100 добровольцев включат в исследование российской вакцины против коронавируса в Беларуси Желающие принять участие в вакцинации могут подавать заявки на сайтах организаций здравоохранения, которые выбраны в качестве исследовательских центров.