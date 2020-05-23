Минздрав получил крупную партию средств защиты для медиков

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерство здравоохранения передана крупная партия средств индивидуальной защиты для медработников, сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.

Минский центр разработки Wargaming (СООО "Гейм Стрим") безвозмездно передал "Белмедтехнике" Министерства здравоохранения 100 тыс. одноразовых защитных комбинезонов. Эти СИЗы были отшиты по специальному заказу на производственных мощностях компании Mark Formelle.

Кроме того, накануне компания Wargaming и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) передали в Центр экстренного реагирования Минздрава партию в 91 тыс. фильтрующих масок классификации FFP3 (производство международной корпорации 3M).

ЮНИСЕФ и Wargaming передали медучреждениям Беларуси 91 тыс. фильтрующих масок Эти средства индивидуальной защиты обеспечивают максимальную степень фильтрации воздуха. Они рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения для использования медицинскими работниками при оказании помощи пациентам с COVID-19.

"Эти средства индивидуальной защиты обеспечивают наивысшую степень фильтрации воздуха, а также эффективную защиту органов дыхания от проникновения частиц и рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения для использования медицинскими работниками при оказании помощи пациентам с COVID-19", - отметили в пресс-службе.

В ближайшее время респираторы будут доставлены в учреждения здравоохранения, которые в них наиболее нуждаются: 20% - в учреждения здравоохранения Минска, по 12,5% - в Минскую, Гомельскую и Брестскую области, по 10% - в Гродненскую, Могилевскую, Витебскую области и подведомственные РНПЦ, а также 2,5% в медучреждения других ведомств.

Сбор средств ЮНИСЕФ в Беларуси продолжается. Помочь врачам, работающим с пациентами COVID-19, можно через пожертвование на сайте Детского фонда.-0-