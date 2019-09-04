Минздрав поручил обеспечить постоянное наличие в аптеках противовирусных лекарств

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с приближением подъема заболеваемости населения вирусными и другими сезонными инфекциями Министерство здравоохранения поручило обеспечить бесперебойное наличие в аптеках противовирусных лекарств. Об этом говорится в письме за подписью министра здравоохранения Владимира Караника, размещенном на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

Руководителям аптечных организаций всех форм собственности поручено принять исчерпывающие меры по формированию запаса и обеспечению с сентября по апрель бесперебойного наличия лекарственных средств для профилактики и лечения сезонных вирусных и бактериальных инфекций: жаропонижающих, болеутоляющих и противовоспалительных, иммуномодулирующих, противомикробных и противовирусных.

Руководителям субъектов хозяйствования всех форм собственности, которые занимаются промышленным производством лекарств, необходимо принять меры по обеспечению наработки и бесперебойных поставок этих лекарственных средств, в том числе в форме растворов (порошков для приготовления растворов) для инъекций/инфузий по заявкам организаций здравоохранения.

Для оценки эффективности лекарственного обеспечения населения в этот период Минздрав организует мониторинг аптек всех форм собственности.-0-