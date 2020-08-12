Минздрав: посты об отказывающих в помощи медиках - из взломанных аккаунтов

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посты об отказывающих в помощи медиках - из взломанных аккаунтов и не соответствуют действительности. Такая информация размещена в Telegram-канале Минздрава, сообщает БЕЛТА.

Касаясь оказания плановой и экстренной помощи, в Минздраве подчеркнули, что "ни один врач или медсестра в стране не откажется оказать медицинскую помощь нуждающемуся в ней гражданину". "Посты о том, что медики отказывают в помощи, являются анонимными. Их предполагаемые авторы уверяют, что эта информация, также как и призывы собираться на улицах и выдвигать какие-то публичные требования, пришли из взломанных аккаунтов и не соответствуют действительности", - подчеркнули в Минздраве.

"Мы понимаем, что все медицинское сообщество Беларуси очень обеспокоено ситуацией, которая происходит сейчас в нашей стране. Призываем всех людей в белых халатах в настоящий момент сохранять спокойствие. Все конфликты можно решать путем переговоров и обсуждений", - отметили в Минздраве.

В ведомстве предлагают представителям тех коллективов, где есть нерешенные проблемы, обратиться в Министерство здравоохранения, Белорусский профессиональный союз работников здравоохранения.-0-