Минздрав предлагает компенсационные меры для недопущения роста цен на лекарства

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения предлагает компенсационные меры для недопущения роста цен на лекарства. Это следует из информации, опубликованной в официальном Telegram-канале пресс-службы Минздрава по итогам переговоров с представителями Ассоциации международных фармацевтических производителей, отечественными производителями лекарственных средств, представителями оптовых и розничных фармацевтических компаний, сообщает БЕЛТА.

В связи с изменениями Налогового кодекса с 1 января 2021 года изменился законодательно установленный порядок взимания НДС по лекарственным средствам и медицинским изделиям, ранее освобожденным от этого налога, а именно: при реализации на территории Беларуси таких товаров, при их ввозе в страну введена ставка НДС в размере 10%.

На совещании, в частности, говорилось о необходимости принятия компенсационных мер в связи с введением НДС для выполнения одного из параметров прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2021 год - индекса потребительских цен на социально значимые товары не более 104,9%. Предложено решать данную проблему совместными усилиями.

"Производителям предложено снизить отпускные цены на 2%, при формировании оптовых и розничных цен снизить размер применяемых надбавок: на 2% на уровне оптового звена и на 5-6% на уровне розницы", - говорится в сообщении.

По словам министра здравоохранения Дмитрия Пиневича, количество аптек растет, что говорит о достаточной маржинальности в этой сфере деятельности. Также отмечалось, что даже с нулевой ставкой лекарственные препараты в Беларуси были дороже, чем в странах, которые применяют НДС в размере 10% и даже 20%. В совокупности эти факты говорят о необходимости повышения прозрачности формирования цен на лекарственные средства, возможно, пересмотра законодательства в данной сфере, отметили в пресс-службе.

На совещании также поднималась тема повышения прозрачности процедур государственных закупок, процедур включения препаратов в Республиканский формуляр и перечень основных лекарственных средств.

Со своей стороны Минздрав будет проводить работу по совершенствованию законодательства. "Была выражена заинтересованность в диалоге с представителями фармбизнеса, готовность рассматривать любые предложения", - отметили в пресс-службе.

Шла речь также о положительном эффекте от внедрения новых процедур регистрации лекарственных препаратов: упрощенной (за полгода по данной процедуре зарегистрировано более 20 препаратов, в основном оригинальных), условной (так зарегистрирована вакцина от коронавирусной инфекции "Гам-КОВИД-Вак").

Разрабатывается пакет нормативных правовых актов в сфере закупок лекарственных препаратов, которым планируется расширить соответствующие возможности: заключение 2-3-летних контрактов, применение гибких ценовых моделей, программ разделения рисков, закупки лекарственных средств у международных специализированных организаций.

Планируется продумать возможность разрешения интернет-торговли на постоянной основе, проанализировать работу расширенного перечня лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта врача (новая редакция постановления вступила в силу 30 января 2021 года).

По информации пресс-службы Минздрава, Дмитрий Пиневич поблагодарил участников за работу в условиях распространения COVID-19. Он отметил, что сейчас крайне востребована работа устойчивого, сбалансированного рынка лекарственных средств. По итогам 2020 года вырос объем рынка в натуральном и денежном выражении.-0-