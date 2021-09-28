Минздрав предлагает обсудить новую редакцию перечня безрецептурных лекарств

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав вынес на общественное обсуждение проект постановления, который вносит изменения в перечень лекарственных препаратов, реализуемых без рецепта врача, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Национального правового интернет-портала.

Необходимость внесения изменений в этот перечень вызвана регистрацией новых лекарств, а также исключением из него препаратов, государственная регистрация которых истекла. Кроме того, в перечень включен ряд наименований лекарственных препаратов, имеющих порядок отпуска по рецепту.

В обосновании к документу поясняется, что перечень дополнен лекарственными препаратами для лечения ряда сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, заболеваний щитовидной железы, гормональными препаратами для лечения заболеваний носа и глаз, лечения глаукомы.

Это связано с тем, что эти препараты наиболее часто применяются у пациентов, которые являются пожилыми людьми и которые имеют хронические заболевания. Эта категория граждан входит в группу риска, поскольку наиболее восприимчива к заражению инфекцией COVID-19 и наиболее тяжело переносит данное заболевание.

Чтобы исключить необходимость посещения поликлиники только для выписывания рецептов на эти лекарства, проектом постановления предлагается ввести на период распространения инфекции COVID-19 возможность покупать их за полную стоимость без рецепта врача.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 28 сентября по 8 октября 2021 года.-0-