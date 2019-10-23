Минздрав предлагает обсудить перечень обязательных в аптеках лекарств

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На общественное обсуждение вынесен проект новой редакции перечня лекарственных средств белорусского (российского) производства, которые обязательны для наличия в аптеках всех форм собственности, осуществляющих розничную реализацию, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Национального правового интернет-портала .

Документ разработан с учетом существующей номенклатуры зарегистрированных отечественных лекарственных средств, их включения в протоколы диагностики и лечения различных заболеваний, востребованности у врачей и населения, а также перспектив бесперебойного их наличия в аптеках всех форм собственности для обеспечения соблюдения всеми субъектами хозяйствования лицензионных требований и условий.

Всего из перечня исключено 18 позиций. Это лекарства, которые нарабатываются только одним производителем и при отгрузке которых на протяжении года были постоянные перебои. В их числе препараты, которые имеют весьма низкий спрос населения, а также снятые с производства.

Добавлены востребованные лекарственные средства (и лекарственные формы уже включенных лекарств), освоенные и нарабатываемые отечественными предприятиями. Всего включено 30 позиций.

Свои замечания и предложения по проекту постановления можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 23 октября по 2 ноября.

Организатор общественного обсуждения - Министерство здравоохранения.-0-