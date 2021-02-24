Минздрав предлагает обсудить порядок прохождения интернатуры и сдачи квалификационного экзамена

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На общественное обсуждение вынесен проект постановления Минздрава, касающийся прохождения врачами, провизорами интернатуры и (или) сдачи квалификационного экзамена, в том числе без прохождения интернатуры, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Национального правового интернет-портала.

В стране вводится новая форма профессиональной подготовки врачей-специалистов - резидентура - и отменяется действующая подготовка в клинической ординатуре.

Урегулирована возможность сдачи квалификационного экзамена без прохождения интернатуры после первого года подготовки в резидентуре по специальности, которая соответствует специальности интернатуры. При этом индивидуальный план и программа резидентуры не менее чем на 75% должны соответствовать плану и программе интернатуры. Сохранена возможность сдать квалификационный экзамен без прохождения интернатуры тем, у кого была подготовка в клинической ординатуре за пределами республики, подтвержденная соответствующим документом.

Закреплены основные подходы к определению специальности интернатуры в зависимости от специальности высшего образования. Предоставлена возможность изменить специальность интернатуры, если организации здравоохранения требуется подготовить врача-интерна по иной специальности интернатуры, что позволит своевременно решить проблемы кадрового обеспечения.

Что касается порядка сдачи квалификационного экзамена без прохождения интернатуры, определено, что он принимается квалификационной комиссией БелМАПО, состав которой утверждается приказом академии по согласованию с Минздравом.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 24 февраля по 6 марта 2021 года.-0-