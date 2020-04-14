Минздрав предостерегает от родов в домашних условиях

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения предостерегает женщин от родов в домашних условиях. Об этом сообщила главный специалист отдела помощи матерям и детям Минздрава Людмила Кеда сегодня во время стрима на YouTube-канале Национального пресс-центра, передает корреспондент БЕЛТА.

"Домашние роды - это огромный риск как для женщины, так и для плода. Поэтому остаться дома - это подвергнуть себя огромному риску", - отметила Людмила Кеда.

По ее словам, зачастую осложнения при родах могут возникнуть очень быстро: счет иногда идет на минуты и секунды. "Оказание неотложной помощи невозможно в домашних условиях. Поэтому домашние роды - это безумие", - сказала представитель Минздрава.

Людмила Кеда обратила внимание, что принимаются все меры, чтобы оградить беременных женщин от заражения коронавирусом, и риск заражения COVID-19 несравним с тем, что может случиться при домашних родах.-0-