Минздрав предупредил о фейковых сообщениях об участии в испытаниях вакцины "Спутник V"

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/.​ Минздрав предупредил о спам-рассылке фейковых электронных сообщений об участии в испытаниях вакцины "Спутник V". Соответствующая информация размещена в Telegram-канале министерства, сообщает БЕЛТА.

"В настоящее время зафиксирована спам-рассылка в адрес граждан Беларуси почтовых сообщений с адреса электронной почты info.belcmt.by@mail.ru об участии в клинических испытаниях вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении. - Указанные сообщения исходят от мошенников. Официально сообщаем, что сотрудники Минздрава и подведомственных организаций не осуществляют рассылку указанной информации".

В Минздраве отметили, что участие в клинических испытаниях осуществляется только добровольно, после проведения достаточного большого количества предварительных лабораторных и инструментальных обследований. В министерство поступило значительное количество обращений граждан, которые изъявили желание принять участие в клиниспытаниях. Перед этим доброволец подписывает информированное согласие, "такие вопросы не решаются по электронной почте", добавили в пресс-службе Минздрава.

Также сообщается, что Министерство здравоохранения не является пользователем этого ящика.-0-