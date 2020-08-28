Минздрав предупредил об электронных сообщениях от мошенников в адрес отелей

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения предупредило об электронных сообщениях от мошенников в адрес белорусских отелей, сообщает БЕЛТА.

В своем официальном Telegram-канале Минздрав проинформировал, что в настоящее время в адрес отелей Беларуси зафиксирована рассылка с адреса электронной почты secretar@rcheph.com сообщений об ухудшении эпидемиологической ситуации в стране и предоставлении персональных данных постояльцев. Эти сообщения исходят якобы от Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

"Министерство здравоохранения и подведомственные ему организации не собирают эту информацию. В свою очередь министерство совместно с заинтересованными государственными органами принимает все меры по блокировке указанного ресурса в соответствии с законодательством", - говорится в сообщении.-0-